Лукич: «Нижнему» нужно было исправиться после позорной игры дома с «Калевом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Поздравляю свою команду с победой после позорной игры дома с «Калевом». Нужно было это исправить, и сегодня мы это сделали. После Евролиги никому не легко играть в Единой лиге, и мы воспользовались этим шансом. Мы не показали свой лучший баскетбол, просто воспользовались возможностью, которую дал «Зенит», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча «Зенита» и «Нижнего Новгорода» закончилась победой нижегородцев со счётом 76:69 (19:19, 17:16, 17:19, 23:15).