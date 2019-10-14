«Бостон» перевёл 231-сантиметрового Фолла на двусторонний контракт

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» перевёл сенегальского центрового Тако Фолла, чей рост в кроссовках составляет 231 см, на двустороннее соглашение. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Крис Форсберг.
23-летний Фолл выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2019 года. Его не выбрала ни одна команда, однако «Бостон» подписал с ним минимальный контракт, который теперь стал двусторонним.
Фолл выступал за «Селтикс» в Летней лиге НБА, набирая 7,2 очка, 4,0 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.
Также сообщается, что 23-летний защитник Макс Струс, который изначально подписал двусторонний контракт, переведён на одностороннее соглашение.
Первый матч в рамках нового сезона НБА «Бостон» сыграет 24 октября, когда его соперником станет «Филадельфия Сиксерс».
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