«Бостон» перевёл 231-сантиметрового Фолла на двусторонний контракт

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» перевёл сенегальского центрового Тако Фолла, чей рост в кроссовках составляет 231 см, на двустороннее соглашение. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Крис Форсберг.

23-летний Фолл выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2019 года. Его не выбрала ни одна команда, однако «Бостон» подписал с ним минимальный контракт, который теперь стал двусторонним.

Фолл выступал за «Селтикс» в Летней лиге НБА, набирая 7,2 очка, 4,0 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

Также сообщается, что 23-летний защитник Макс Струс, который изначально подписал двусторонний контракт, переведён на одностороннее соглашение.

Первый матч в рамках нового сезона НБА «Бостон» сыграет 24 октября, когда его соперником станет «Филадельфия Сиксерс».