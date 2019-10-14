Форвард «Хьюстона» Грин может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Джеральд Грин получил травму ноги. У него подозрение на перелом левой стопы. Если диагноз подтвердится, игроку потребуется несколько месяцев на восстановление, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».
Отмечается, что изначально врачи «Рокетс» диагностировали у игрока растяжение. На этой неделе Грину предстоит тщательное обследование.
33-летний баскетболист присоединился к команде из Западной конференции в 2017 году. В минувшем сезоне Грин провёл 73 матча, набирая в среднем за игру 9,2 очка, 0,5 передачи и 2,5 подбора. За два сезона в команде он стал лидером по реализованным трёхочковым среди запасных игроков лиги.
Ранее Грин выступал за такие клубы, как «Бостон Селтикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Индиана Пэйсерс», «Финикс Санз» и «Майами Хит».
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