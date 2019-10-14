Агенты советуют игрокам НБА не высказываться на тему Китая

Агенты рекомендуют игрокам не высказываться и не публиковать записи в социальных сетях по поводу конфликта между НБА и Китаем, сообщает Hoopshype.



«Мы обратились к своим клиентам и сказали им не обсуждать эту тему, чтобы позволить НБА самой разобраться с проблемой. Нет никакой пользы в том, что игроки будут говорить об этом. Поэтому мы рекомендуем им держаться в стороне и позволить Адаму Сильверу и лиге уладить конфликт», – приводит издание слова одного из агентов НБА.

На минувшей неделе в Tencent приостановили показ матчей НБА на фоне политического конфликта лиги с Китаем. Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».