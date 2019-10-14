«Химки» обыграли на выезде «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Подмосковные «Химки» 14 октября в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли саратовский «Автодор». Матч проходил в Саратове и завершился со счётом 101:84 в пользу гостей. «Химки» одержали уже четыре победы из четырёх возможных на старте чемпионата.
Самыми результативными в составе подмосковного клуба стали Яннис Тима, набравший 27 очков набрал, и Алексей Швед (18). Ещё 13 очков в активе у Джереми Эванса.
У «Автодора» 21 балл на свой счёт записал Орландо Джонсон. Маркел Старкс (19) стал вторым по результативности у саратовцев.
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Автодор» 19 октября в гостях сыграет с «Енисеем», а «Химки» 20 октября примет «Астану».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) – «Химки» (Московская область) – 84:101 (22:23, 27:27, 19:23, 16:28)
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