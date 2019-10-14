Форвард «Лейкерс» Дэвис избежал серьёзной травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, вернувшись из Китая в США, прошёл МРТ-обследование большого пальца правой руки, которое не выявило у него серьёзной травмы, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

12 октября «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл предсезонный поединок НБА с «Бруклин Нетс». Встреча состоялась в Шеньчжэне и завершилась поражением «озёрных» со счётом 77:91. В ходе матча Дэвис получил травму и покинул паркет из-за повреждения большого пальца руки.

В «Лейкерс» опасались, что травма может быть тяжёлее, чем казалось на первый взгляд, и игроку потребуется операция. Но врачи диагностировали лишь сильное растяжение. В настоящий момент сроки восстановления игрока не названы.