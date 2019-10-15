Леброн объяснил, почему свобода слова имеет и негативные последствия

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал скандальный твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антикитайские протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
«Мы все говорим о свободе слова. Да, у нас есть свобода слова, но есть и негативные последствия, которые иногда могут наступить, когда не думаешь о других, а только о себе.
Не хочу вступать во вражду c Дэрилом Мори. Считаю, он не был осведомлён о сложившейся ситуации, но при этом говорил о ней. Многие люди могли пострадать не только финансово, но и физически, эмоционально, духовно. Так что просто будьте осторожны с тем, что пишете в «Твиттере», говорите и делаете», — приводит слова Джеймса TSN.
- 15 октября 2019
-
11:50
-
10:40
-
08:42
- 14 октября 2019
-
23:13
-
21:52
-
20:17
-
19:43
-
18:06
-
17:14
-
16:36
-
15:16
-
13:15
-
12:15
-
11:21
-
10:39
-
08:51
- 13 октября 2019
-
23:54
-
22:46
-
21:49
-
20:38
-
18:33
-
18:00
-
17:38
-
16:18
-
15:53
-
14:55
-
12:44
-
11:52
-
10:57
-
09:14
-
00:41
- 12 октября 2019
-
23:48
-
22:51
-
21:23
-
20:16