Леброн объяснил, почему свобода слова имеет и негативные последствия

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал скандальный твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антикитайские протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

«Мы все говорим о свободе слова. Да, у нас есть свобода слова, но есть и негативные последствия, которые иногда могут наступить, когда не думаешь о других, а только о себе.

Не хочу вступать во вражду c Дэрилом Мори. Считаю, он не был осведомлён о сложившейся ситуации, но при этом говорил о ней. Многие люди могли пострадать не только финансово, но и физически, эмоционально, духовно. Так что просто будьте осторожны с тем, что пишете в «Твиттере», говорите и делаете», — приводит слова Джеймса TSN.

Леброн считает, что НБА должна прояснить позицию по конфликту с Китаем