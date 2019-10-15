На ESPN предположили, что «Голден Стэйт» не выйдет в плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Уильямс, работающий экспертом на ESPN, предположил, что «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2019/20 не сможет пройти в плей-офф.

««Уорриорз» не выйдут в плей-офф. Запомните день, когда я это сказал. «Уорриорз» не выйдут в плей-офф, и именно поэтому я говорю, что Д’Анджело Расселл и Стефен Карри – самый интригующий дуэт.

Расселл очень хорошо играл в прошлом сезоне. Он вывел «Бруклин» в плей-офф. Он попал на «Матч всех звёзд». Сначала не он был лидером, а Карис Леверт. Но потом Расселл нашёл свой стиль. Интересно, что он будет делать в системе, в которой мяч будет не у него», — сказал Уильямс в эфире ESPN.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» проиграл финальную серию «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4.