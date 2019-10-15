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Карри объяснил, как уладить конфликт НБА и Китая

Карри объяснил, как уладить конфликт НБА и Китая
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, как, по его мнению, должна действовать лига, чтобы урегулировать конфликт с Китаем.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

«Надо сохранять верность принципам лиги, но выяснить, как это сочетается со всеми связями и возможностями, которые у нас есть. Мы отлично вели бизнес.

Надо продолжать представлять себя так, как мы себя представляли. У нас должна быть общая позиция, от Адама Сильвера (комиссара НБА. — Прим. «Чемпионата») до последнего игрока на скамейке. Надо поддерживать хорошую атмосферу и не закрываться от диалога», — приводит слова Карри журналист Ник Фриделл в своём «твиттере».

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