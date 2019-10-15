Исполнительный директор: наняв Рича Пола, Энтони Дэвис изменился

Исполнительный директор одной из команд НБА, знакомый с ситуацией в «Нью-Орлеан Пеликанс», подтвердил, что переход форварда Энтони Дэвиса из луизианской команды в «Лос-Анджелес Лейкерс» был во многом плодом работы агента баскетболиста Рича Пола.

«Когда он нанял Пола, он изменился. Я не говорю, в лучшую или в худшую сторону, он просто изменил свой подход. Я не могу сидеть здесь и говорить, что он ленился и тренировался недостаточно упорно. Он работал и делал то, что должен был. Но на тот момент ситуация была недостаточно хорошей. История всегда учит тому, что, если суперзвезда не побеждает в своей команде, она из неё уходит», — приводит слова источника Clutch Points.

Напомним, Рич Пол работает со многими звёздами НБА. С его именем связано несколько скандальных переходов.