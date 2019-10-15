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Джеральд Грин может пропустить весь сезон

Джеральд Грин может пропустить весь сезон
Баскетбол / НБА 0

Форвард Джеральд Грин может пропустить весь предстоящий сезон НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания. На минувшей неделе Грин получил перелом стопы в ходе одной из предсезонных встреч с «Торонто Рэпторс». По начальным прогнозам ожидалось, что Грин пропустит старт регулярного первенства, а на восстановление ему потребуется несколько недель.

Теперь же в команде из Техаса опасаются, что сезон для Грина завершится, так и не начавшись. В минувшем регулярном чемпионате опытный форвард принял участие в 73 матчах, набирая в них 9,2 очка и собирая 2,5 подбора. В плей-офф Грин появился на паркете в одиннадцати встречах, записывая в актив 3,5 очка, собирая 1,1 подбора и совершая 0,3 перехвата.

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