Второй номер драфта-2009 подпишет контракт с командой Лиги развития

Второй номер драфта-2009 Хашим Табит близок к возвращению в НБА. Баскетболист подпишет контракт с одной из команд Лиги развития, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

32-летний танзаниец считается одним из самых крупнейших бастов в истории НБА. На ярмарке талантов 2009 года он был выбран под вторым номером командой «Мемфис Гриззлиз».

За пять лет в лиге он пробовал закрепиться в коллективе из Теннесси, а также в «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Оклахома-Сити Тандер», но проявить себя должным образом не сумел. В общей сложности принял участие в 224 матчах НБА, набирая 2,2 очка и собирая 2,7 подбора. Последний матч в НБА Табит провёл в 2014 году.

О цели вернуться в НБА Хашим заявил ещё летом 2019 года, начав тренировки с экс-наставником Демаркуса Казинса.