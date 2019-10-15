Второй номер драфта-2009 подпишет контракт с командой Лиги развития

Второй номер драфта-2009 Хашим Табит близок к возвращению в НБА. Баскетболист подпишет контракт с одной из команд Лиги развития, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
32-летний танзаниец считается одним из самых крупнейших бастов в истории НБА. На ярмарке талантов 2009 года он был выбран под вторым номером командой «Мемфис Гриззлиз».
За пять лет в лиге он пробовал закрепиться в коллективе из Теннесси, а также в «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Оклахома-Сити Тандер», но проявить себя должным образом не сумел. В общей сложности принял участие в 224 матчах НБА, набирая 2,2 очка и собирая 2,7 подбора. Последний матч в НБА Табит провёл в 2014 году.
О цели вернуться в НБА Хашим заявил ещё летом 2019 года, начав тренировки с экс-наставником Демаркуса Казинса.
- 15 октября 2019
-
22:56
-
21:54
-
20:18
-
19:37
-
18:40
-
17:13
-
16:29
-
15:12
-
14:05
-
12:55
-
11:50
-
10:40
-
08:42
- 14 октября 2019
-
23:13
-
21:52
-
20:17
-
19:43
-
18:06
-
17:14
-
16:36
-
15:16
-
13:15
-
12:15
-
11:21
-
10:39
-
08:51
- 13 октября 2019
-
23:54
-
22:46
-
21:49
-
20:38
-
18:33
-
18:00
-
17:38
-
16:18
-
15:53