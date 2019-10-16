Протестующие в Гонконге сожгли майку Леброна Джеймса

Скандал НБА с Китаем не перестаёт приобретать новые сюжетные линии. На этот раз с негативом столкнулся форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, но в отличие от боссов НБА, он вызвал недовольство не правительства Китая, а участников акций протеста в Гонконге, которые выступают против политики официального Пекина.
Напомним, 15 октября Леброн прокомментировал скандальный твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протестующих в Гонконге. Баскетболист отметил, что со свободой слова необходимо быть аккуратнее и подчеркнул, что Мори не просчитал последствий своего заявления.
Эти слова Леброна вызвали гнев протестующих. В итоге они сожгли майку баскетболиста, а также потоптались ещё по нескольким образцам его формы, сообщает AP News.
Напомним, что позиция Мори была поддержана комиссаром НБА Адамом Сильвером. Это привело к ещё большей реакции со стороны КНР, в результате чего лига может лишиться около $ 4 млрд.
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