Результаты предсезонных матчей НБА за 15 октября 2019 года

В ночь с 15 на 16 октября мск состоялось шесть матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Миннесота Тимбервулвз» на выезде победил «Индиану Пэйсерс». Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), на счету которого 33 очка, 10 подборов и 4 передачи. Окончательный счёт — 119:111 в пользу «Тимбервулвз».

«Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс». «Бостон» выиграл каждую из четвертей. Итоговый счёт — 118:95 в пользу «Селтикс».

«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке выиграла у «Детройт Пистонс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») набрал 24 очка и собрал 8 подборов. Окончательный счёт — 106:86 в пользу «Сиксерс».

НБА. Предсезонные матчи

«Индиана» — «Миннесота» — 111:119 (20:27, 28:24, 37:32, 26:36)

«Кливленд» — «Бостон» — 95:118 (19:27, 25:28, 33:39, 18:24)

«Филадельфия» — «Детройт» — 106:86 (30:25, 21:22, 27:21, 28:18).

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