Леброна обвинили в том, что он продался

Журналист ESPN Макс Келлерман раскритиковал трёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса за осторожные комментарии на тему конфликта лиги и Китая.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори вскоре удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном». Джеймс сказал, что Мори не был осведомлён о возможных последствиях своего твита.

«Это называется продался. Когда беспокоишься о миллиардном бизнесе, то не хочешь проблем и замолкаешь. А это называется продался.

Я понимаю, что цена очень высока. Очень просто занимать жёсткую позицию, когда ставка низка или её нет. Но кто будет отстаивать позицию, когда за это надо платить реальную цену? Мохаммед Али. Но не Леброн Джеймс», — цитирует Келлермана Fadeaway World.

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