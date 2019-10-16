Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игрок УНИКСа заявил о цели выиграть Еврокубок

Игрок УНИКСа заявил о цели выиграть Еврокубок
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Атакующий защитник баскетбольного клуба УНИКС американец Джамар Смит нацелился на победу в Еврокубке. 32-летний Смит, выступающий за казанский клуб с 2017 года, уже побеждал в этом турнире, когда выступал за «Уникаху».

«Я два года играл в Малаге и выиграл Еврокубок. Моя цель — добиться этого ещё раз. Это будет моя третья попытка, уже с УНИКСом, и я благодарен, что в меня верят вот уже на протяжении трёх лет. Казань стала для меня вторым домом», — приводит слова Смита 3ptshot.

Сегодня, 16 октября, УНИКС в рамках Еврокубка на выезде сыграет с «Нантером». Казанский клуб уже провёл два матча на групповом этапе, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение.

В Единой лиге ВТБ у УНИКСа такие же результаты: одна победа и одно поражение.

Прифтис: в матче Еврокубка УНИКС должен отреагировать на поражение от «Калева»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019