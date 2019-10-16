Игрок УНИКСа заявил о цели выиграть Еврокубок
Атакующий защитник баскетбольного клуба УНИКС американец Джамар Смит нацелился на победу в Еврокубке. 32-летний Смит, выступающий за казанский клуб с 2017 года, уже побеждал в этом турнире, когда выступал за «Уникаху».
«Я два года играл в Малаге и выиграл Еврокубок. Моя цель — добиться этого ещё раз. Это будет моя третья попытка, уже с УНИКСом, и я благодарен, что в меня верят вот уже на протяжении трёх лет. Казань стала для меня вторым домом», — приводит слова Смита 3ptshot.
Сегодня, 16 октября, УНИКС в рамках Еврокубка на выезде сыграет с «Нантером». Казанский клуб уже провёл два матча на групповом этапе, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение.
В Единой лиге ВТБ у УНИКСа такие же результаты: одна победа и одно поражение.
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