«Барселоне» отказали в переносе матча Евролиги, несмотря на протесты в Каталонии
Руководство Евролиги приняло решение отказать «Барселоне» в просьбе перенести матч 3-го тура регулярного чемпионата с немецкой «Альбой» из-за протестов в Каталонии, сообщает Sportando.
Встреча, как и было запланировано, состоится 18 октября в Барселоне. Каталонский клуб просил организаторов из-за беспорядков перенести матч.
Во 2-м туре Евролиги «Барселона» на выезде обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 87:63. В составе каталонского клуба 24 очка набрал Кайл Курич, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Никола Миротич.
После двух туров регулярного чемпионата Евролиги пять команд одержали по две победы. Турнирную таблицу возглавляют ЦСКА, «Барселона», «АСВЕЛ», «Химки» и «Реал Мадрид».
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