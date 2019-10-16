«Мемфис» подписал защитника Кэвера и отчислил разыгрывающего Хэннаса
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» подписал контакт с защитником Ахмадом Кэвером и отчислил разыгрывающего Дасти Хэннаса, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Хэннас сыграл за «Гриззлиз» в одном предсезонном матче, набрав 4 очка за 4 минуты. В прошлом сезоне 26-летний игрок провёл за «Мемфис» две игры, набирая в среднем 4 очка и 2,5 передачи.
Кэвер выступал за Университет Олд Доминион, набирая в прошлом сезоне 16,6 очка, 4,3 подбора и 5,5 передачи в среднем за матч.
В прошлом сезоне «Мемфис» по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 33-49.
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