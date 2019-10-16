Мужская сборная России по баскетболу 3х3 выиграла золото Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в финальном матче Всемирных пляжных игр обыграла бразильцев со счётом и завоевала золотые медали соревнований, которые проходят в Катаре.

Встреча завершилась со счетом 21:19. За российскую команду играли Даниил Абрамовский, Василий Бердников, Иван Храмов, Дмитрий Чебуркин.



Бронзовые медали завоевали представители Монголии, которые в матче за третье место оказались сильнее команды Украины (20:16).



В медальном зачете Всемирных пляжных игр сборная России занимает шестое место, имея в активе две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Лидирует команда Испании (7-1-2), на втором месте идёт сборная Бразилии (4-4-3), сборная Италии (4-1-1) на данный момент располагается на третьей строчке.

