УНИКС в Еврокубке обыграл «Нантер», уступая в ходе встречи «-11»

Казанский УНИКС в третьем матче группового этапа Еврокубка обыграл «Нантер» со счётом 94:92. В ходе встречи французские баскетболисты вели с преимуществом в 11 очков, однако в концовке игры подопечные Димитриса Прифтиса сумели ликвидировать отставание и вырвали победу.
Самым результативным в составе казанского клуба стали защитники Эррик Макколум и Джамар Смит, оба записали на свой счёт по 24 очка. Ещё 15 баллов в активе форварда Алекса Тайуса.
У «Нантера» самыми результативными также стали защитники Изайя Кординье (17), Кенни Чери (15) и Тейлор Смит (14).
УНИКС с двумя победами и одним поражением поднялся на третье место в турнирной таблице группы С. Следующую игру в Еврокубке казанцы проведут дома. 23 октября им предстоит встреча с испанским клубом «Ховентут».
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