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УНИКС в Еврокубке обыграл «Нантер», уступая в ходе встречи «-11»

УНИКС в Еврокубке обыграл «Нантер», уступая в ходе встречи «-11»
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС в третьем матче группового этапа Еврокубка обыграл «Нантер» со счётом 94:92. В ходе встречи французские баскетболисты вели с преимуществом в 11 очков, однако в концовке игры подопечные Димитриса Прифтиса сумели ликвидировать отставание и вырвали победу.

Самым результативным в составе казанского клуба стали защитники Эррик Макколум и Джамар Смит, оба записали на свой счёт по 24 очка. Ещё 15 баллов в активе форварда Алекса Тайуса.

У «Нантера» самыми результативными также стали защитники Изайя Кординье (17), Кенни Чери (15) и Тейлор Смит (14).

УНИКС с двумя победами и одним поражением поднялся на третье место в турнирной таблице группы С. Следующую игру в Еврокубке казанцы проведут дома. 23 октября им предстоит встреча с испанским клубом «Ховентут».

Еврокубок. Группа C. 3-й тур
16 октября 2019, среда. 21:45 МСК
Нантер
Нантер, Франция
Окончен
92 : 94
УНИКС
Казань, Россия
Нантер: Кординье - 17, Чери - 15, Смит - 14, Оливер - 12, Ндойе - 12, Мур - 8, Буке - 6, Баттерфилд - 6, Панса - 2, Да Силва, Эанго-Динго
УНИКС: Смит - 24, Макколум - 24, Тайус - 15, Манцарис - 9, Сергеев - 8, Клименко - 7, Колесников - 5, Лиходей - 2, Узинский, Кощеев, Каймакоглу
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