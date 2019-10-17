УНИКС в Еврокубке обыграл «Нантер», уступая в ходе встречи «-11»

Казанский УНИКС в третьем матче группового этапа Еврокубка обыграл «Нантер» со счётом 94:92. В ходе встречи французские баскетболисты вели с преимуществом в 11 очков, однако в концовке игры подопечные Димитриса Прифтиса сумели ликвидировать отставание и вырвали победу.

Самым результативным в составе казанского клуба стали защитники Эррик Макколум и Джамар Смит, оба записали на свой счёт по 24 очка. Ещё 15 баллов в активе форварда Алекса Тайуса.



У «Нантера» самыми результативными также стали защитники Изайя Кординье (17), Кенни Чери (15) и Тейлор Смит (14).

УНИКС с двумя победами и одним поражением поднялся на третье место в турнирной таблице группы С. Следующую игру в Еврокубке казанцы проведут дома. 23 октября им предстоит встреча с испанским клубом «Ховентут».