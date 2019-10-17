Результаты предсезонных матчей НБА за 16 октября 2019 года

В ночь с 16 на 17 октября мск состоялось шесть матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Хьюстон Рокетс» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на 40 очков, 10 подборов и 7 передач в исполнении Джеймса Хардена. Окончательный счёт — 128:114 в пользу «Сан-Антонио».

Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете разгромил «Голден Стэйт Уорриорз», выиграв каждую из четвертей. На счету Леброна Джеймса 18 очков, 4 подбора и 11 передач. Итоговый счёт — 126:93 в пользу «Лейкерс».

НБА. Предсезонные матчи

«Шарлотт» — «Детройт» — 110:116 (28:25, 30:36, 30:28, 22:27)

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 96:100 (25:27, 29:34, 17:19, 25:20)

«Оклахома» — «Мемфис» — 119:124 (28:27, 31:25, 28:46, 32:26)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 114:128 (22:36, 29:29, 28:32, 35:31)

«Юта» — «Портленд» — 118:126 (32:38, 33:29, 21:27, 32:32)

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 126:93 (33:20, 38:25, 33:31, 22:17).