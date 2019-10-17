Домани получил шесть лет колонии

Бывший баскетболист сборной России и бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, которого признали виновным в хищении 44 млн рублей у РФБ, осужден Чертановским судом города Москвы на шесть лет колонии общего режима за хищение 44 млн рублей, сообщают «Вести».
Прокурор просил для Домани 3,5 года. Решение судьи Людмилы Зиньковской было следующим: «Признать Домани виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Путём частичного сложения назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима».
В 2014-2015 годах Домани вместе с президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном мошенническим способом присвоили себе 127 миллионов рублей.
Аникеева ранее получила приговор в 4,5 года колонии общего режима, но скрылась от следствия и находится в розыске. Кочарян умер, и в его отношении производство прекращено. Ещё один фигурант дела, бухгалтер Елена Силина, в 2017 году за пособничество получила 3,5 года колонии.
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