Президент Евролиги оценил возможность проведения «Финала четырёх» в Москве

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал вероятность проведения «Финала четырёх» в Москве, а именно на «ВТБ Арене». Бертомеу спросили, был ли он когда-нибудь на этом стадионе.
«Я был там, когда она ещё строилась. С тех пор не возвращался. Если у меня будет возможность взглянуть на неё, то мы обязательно будем рассматривать её в качестве претендента на проведение «Финала четырёх». Нужно понять, какие условия функционирования арены, тут очень много нюансов», — приводит слова Бертомеу «Матч ТВ».
Бертомеу поинтересовался, кто играет на «ВТБ Арене». Ему ответили, что там выступают хоккейный и футбольный клубы «Динамо», в этом году был «Матч звёзд» Единой лиги ВТБ, ещё один матч сыграли «Химки».
«Но на постоянной основе из баскетбольных команд там никто не играет? Будем иметь в виду», — добавил функционер.
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