Евролига. ЦСКА — «Химки». Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 октября, в Дворце спорта «Мегаспорт» состоится матч 3-го тура сезона Евролиги, в котором ЦСКА сыграет с «Химками». Встреча начнётся в 20:00 мск.

ЦСКА и «Химки» уже провели два матча в рамках регулярного чемпионата Евролиги, в которых одержали по две победы. «Армейцы» в 1-м туре в гостях победили «Валенсию», после чего на своей площадке сломили сопротивление «Баварии». Подмосковный клуб оба матча провёл на своём паркете: сперва был обыгран «Маккаби» (Тель-Авив), а затем «Баскония».

Также по две встречи выиграли «Барселона», АСВЕЛ и «Реал».

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки» в Евролиге, которая будет доступна после перехода по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Химки»