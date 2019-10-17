Карасёв рассказал, как повысить шансы «Химок» на победу над ЦСКА в Евролиге

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Сергей Карасёв рассказал об ожиданиях в преддверии матча с ЦСКА в Евролиге. Встреча состоится сегодня, 17 октября, и начнётся в 20:00 мск.

«Все настроены решительно и готовы дать сопернику бой. Думаю, этого матча ждут все: и игроки, и болельщики, всё же это первое противостояние в сезоне между «Химками» и ЦСКА. На данный момент соперник играет в Евролиге намного лучше, чем в Лиге ВТБ, поэтому нам нужно подойти к этому матчу с полной концентрацией, самоотдачей и выкладываться больше, чем на сто процентов.

Стараюсь абстрагироваться от мыслей, что это мой первый матч в Евролиге. Просто настраиваюсь, как на обычную игру. Надеюсь, в подсознании не будет ничего сидеть, а в плане нервов всё будет нормально», — цитирует Карасёва пресс-служба клуба.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки» в Евролиге, которая будет доступна после перехода по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Химки».

