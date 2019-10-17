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В «Зените» прокомментировали слухи о помощи в € 9 млн от «Газпрома»

В «Зените» прокомментировали слухи о помощи в € 9 млн от «Газпрома»
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный считает, что только непрофессионалы могут утверждать, что петербуржцы получили место в Евролиге благодаря усилиям спонсоров.

«Комментировать переговоры «Газпрома» с Евролигой бессмысленно, потому что ничего нового я вам здесь не сообщу. Мне о таких переговорах неизвестно.

А говорить, что «Зенит» получил место в Евролиге усилиями спонсоров, могут только непрофессионалы. Читал, что в прессе называли сумму в € 9 млн… Забавно, но в клуб даже не позвонили за комментарием. Президент Евролиги Жорди Бертомеу не раз объяснял, почему выбор пал в пользу нашего клуба и Санкт-Петербурга. Не буду повторяться», — приводит слова Церковного Nevasport.

Бертомеу объяснил, зачем «Зенит» взяли в Евролигу
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