В «Зените» прокомментировали слухи о помощи в € 9 млн от «Газпрома»
Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный считает, что только непрофессионалы могут утверждать, что петербуржцы получили место в Евролиге благодаря усилиям спонсоров.
«Комментировать переговоры «Газпрома» с Евролигой бессмысленно, потому что ничего нового я вам здесь не сообщу. Мне о таких переговорах неизвестно.
А говорить, что «Зенит» получил место в Евролиге усилиями спонсоров, могут только непрофессионалы. Читал, что в прессе называли сумму в € 9 млн… Забавно, но в клуб даже не позвонили за комментарием. Президент Евролиги Жорди Бертомеу не раз объяснял, почему выбор пал в пользу нашего клуба и Санкт-Петербурга. Не буду повторяться», — приводит слова Церковного Nevasport.
Бертомеу объяснил, зачем «Зенит» взяли в Евролигу
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