Президент «Автодора»: Швед не Джордан и не Леброн, которые всё умеют

Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов не считает, что у «Химок» собрался лучший состав за последние годы.
«В чём они сильно укрепились? Всё равно там всё определяет Швед. Он главный лидер и главный разрушитель. Он же не Джордан и не Леброн, которые всё умеют. Джеймс, к примеру, может сыграть сразу на пяти позициях, а Швед только забивает и практически не защищается. Возможно, в этом сезоне, судя по его настрою и интервью, он будет более командным. Вон даже тренеру их приходится оправдываться. Мол, что я могу сделать? Нам же побеждать надо. Я не вижу шансов у «Химок» попасть в «Финал четырёх», — сказал Родионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Полный текст интервью с Владимиром Родионовым читайте на «Чемпионате» завтра, 18 октября.
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