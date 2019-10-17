Хилд: назовите хоть одну звезду с рынка, которая перешла в «Сакраменто Кингз»

Защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд разочарован клубом, который предлагает ему контракт на $ 90 млн. Сам игрок рассчитывал на сумму в $ 110 млн.

«Я разочарован, но мне уже плевать. Я знаю, чего стою, и не собираюсь прогибаться ни перед кем. Мне приходится много работать сейчас. Я прихожу в зал каждый день и продолжаю делать свою работу. Это не отчаяние, просто я говорю от чистого сердца. Иногда люди запутываются на эмоциях начинают проявлять злость. Я же говорю, что думаю, и то, во что верю.

В лиге 30 команд. Если «Кингз» не хотят дать мне то, чего я заслуживаю, то это сделают другие. У «Сакраменто» будет возможность повторить предложение или дать мне уйти.

Моя цель – быть в «Кингз». Но что делать, если они не хотят меня здесь видеть. Назовите хоть одну звезду с рынка, которая перешла сюда. Я уже три года здесь, стараюсь развиваться, прогрессировать вместе с клубом. Мне кажется, я должен быть вознагражден за это. Но это лишь моё личное мнение», – приводит слова Хилда NBC Sports.