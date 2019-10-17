Президент «Автодора» рассказал, в чём слабость сегодняшнего ЦСКА

Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов поделился мнением о том, в чём слабость сегодняшнего ЦСКА.
«Они с первым номером просто оплошали. Мне не нравится Майк Джеймс? Поймите, мы говорим про первого номера. Как игрок, он очень забивающий и техничный. Но они потеряли трёх игроков высочайшего уровня и даже близко не сумели возместить эти потери. Джеймс – не разыгрывающий. Не просто так Мессина от него отказался в «Милане». Проблемы у ЦСКА ещё впереди», — сказал Родионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Полный текст интервью с Владимиром Родионовым читайте на «Чемпионате» завтра, 18 октября.
Сегодня, 17 октября, в Дворце спорта «Мегаспорт» состоится матч 3-го тура сезона Евролиги, в котором ЦСКА сыграет с «Химками». Встреча начнётся в 20:00 мск.
Онлайн-трансляция матча Евролиги ЦСКА — «Химки».
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