«Парма» не разрешила главному тренеру возглавить сборную Литву

Руководство пермского баскетбольного клуба «Парма» не разрешило тренеру Казису Максвитису совмещать работу в клубе и сборной Литвы.
«Предложение Литовской федерации баскетбола стало для нас пусть и приятной, но неожиданностью. Мы лишний раз убедились в том, что выбрали высококвалифицированного и востребованного специалиста. Однако летом 2019 года, когда мы подписывали контракт с Казисом, нашим главным условием было его полное погружение в работу в Перми. Мы понимаем желание Максвитиса помочь сборной своей страны, но впереди трудный сезон в Единой лиге ВТБ, пока он складывается для «Пармы» очень непросто. В этих условиях любой клуб не может позволить себе роскошь работать с тренером, который разрывается «на два фронта». Мы готовы вернуться к обсуждению этого вопроса перед началом следующего сезона», — приводит слова президента БК «Парма» Сергея Богуславского сайт клуба.
По словам самого специалиста, он согласен с этим решением.
«Работать со сборной своей страны – большая честь для каждого тренера. Я был готов совмещать работу в «Парме» с подготовкой национальной команды Литвы. Однако этого не предусматривает мой контракт. Подписывая соглашение с БК «Парма», я принял на себя целый ряд обязательств, нарушить которые не вправе. И я должен уважать решение руководства пермского клуба», — отметил Максвитис.
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