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«Реал» неожиданно проиграл «Жальгирису» в матче Евролиги

«Реал» неожиданно проиграл «Жальгирису» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Каунасе завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал мадридский «Реал».

Хозяева начали встречу достаточно уверенно и после первой четверти вели с разницей в три очка — 18:15. К большому перерыву подопечные Ясикявичуса продолжали удерживать лидерство — 38:34.

В третьей четверти мадридцы перехватили инициативу и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 60:57. Но в заключительном игровом отрезке литовцы прибавили и позволили мадридцам набрать лишь 13 баллов, в то время как сами записали в актив 29 очков. Благодаря этому рывку «Жальгирис» одержал уверенную победу — 86:73.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 26 баллов и собравший 9 подборов. У «Реала» 15 очков в активе Энтони Рэндольфа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
17 октября 2019, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Ледей - 26, Хайес - 15, Григонис - 13, Улановас - 10, Уолкап - 6, Янкунас - 6, Perez - 5, Ландейл - 5, Лекавичюс, Милакнис, Гебен, Йокубайтис
Реал Мадрид: Randolph - 15, Кампаццо - 9, Льюль - 9, Дек - 7, Кэрролл - 7, Тэйлор - 7, Козёр - 6, Микки - 6, Лапровиттола - 5, Фернандес - 2, Рейес, Tavares Da Veiga
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