«Реал» неожиданно проиграл «Жальгирису» в матче Евролиги

В Каунасе завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал мадридский «Реал».

Хозяева начали встречу достаточно уверенно и после первой четверти вели с разницей в три очка — 18:15. К большому перерыву подопечные Ясикявичуса продолжали удерживать лидерство — 38:34.

В третьей четверти мадридцы перехватили инициативу и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 60:57. Но в заключительном игровом отрезке литовцы прибавили и позволили мадридцам набрать лишь 13 баллов, в то время как сами записали в актив 29 очков. Благодаря этому рывку «Жальгирис» одержал уверенную победу — 86:73.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 26 баллов и собравший 9 подборов. У «Реала» 15 очков в активе Энтони Рэндольфа.