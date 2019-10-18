В НБА отказали китайскому правительству в увольнении Мори за скандальный твит

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что китайское правительство требовало уволить генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антиправительственные акции в Гонконге против официального Пекина.

«Китайское правительство попросило нас уволить Дэрила Мори. Мы сказали, что не будем этого делать. Нет даже никаких шансов, что мы оштрафуем его», — приводит слова Сильвера Bleacher Report.

Соответствующая запись доступна в «твиттере» Bleacher Report.

Напомним, твит Дэрила Мори спровоцировал между НБА и Китаем серьёзный конфликт. Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги, комиссаром НБА Адамом Сильвером, что ещё более осложнило ситуацию. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.