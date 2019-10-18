В НБА отказали китайскому правительству в увольнении Мори за скандальный твит

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что китайское правительство требовало уволить генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антиправительственные акции в Гонконге против официального Пекина.
«Китайское правительство попросило нас уволить Дэрила Мори. Мы сказали, что не будем этого делать. Нет даже никаких шансов, что мы оштрафуем его», — приводит слова Сильвера Bleacher Report.
Соответствующая запись доступна в «твиттере» Bleacher Report.
Напомним, твит Дэрила Мори спровоцировал между НБА и Китаем серьёзный конфликт. Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги, комиссаром НБА Адамом Сильвером, что ещё более осложнило ситуацию. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.
- 18 октября 2019
-
01:17
-
00:22
- 17 октября 2019
-
23:17
-
23:10
-
22:49
-
22:07
-
21:47
-
19:58
-
18:28
-
18:22
-
17:54
-
17:29
-
17:00
-
15:50
-
14:40
-
13:17
-
11:40
-
10:25
-
09:34
-
08:58
-
08:48
-
00:52
-
00:36
- 16 октября 2019
-
23:29
-
22:07
-
19:57
-
19:17
-
17:57
-
15:21
-
13:56
-
12:30
-
11:13
-
10:28
-
08:50
-
00:37