Седокова на фанатке, насмешка Шведа и пластика чирлидерш. Фото с ЦСКА — «Химки»

17 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» прошёл матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Химки». «Армейцы» уверенно начали встречу и уже после первой четверти повели в счёте с разницей в девять баллов — 29:20. К большому перерыву подопечные Итудиса ушли в уже двузначный отрыв — 54:44.

Во второй половине принципиальных изменений в игре не произошло, после третьей десятиминутки действующий чемпион Евролиги был впереди «Химок» уже на 16 баллов — 76:60. Лишь в заключительном игровом отрезке на паркете шла примерно равная борьба, что уже не могло повлиять на исход матча. В итоге ЦСКА одержал уверенную победу — 99:86.



Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 баллов, у «Химок» 25 баллов в активе Алексея Шведа.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.