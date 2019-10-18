Седокова на фанатке, насмешка Шведа и пластика чирлидерш. Фото с ЦСКА — «Химки»

17 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» прошёл матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Химки». «Армейцы» уверенно начали встречу и уже после первой четверти повели в счёте с разницей в девять баллов — 29:20. К большому перерыву подопечные Итудиса ушли в уже двузначный отрыв — 54:44.
Во второй половине принципиальных изменений в игре не произошло, после третьей десятиминутки действующий чемпион Евролиги был впереди «Химок» уже на 16 баллов — 76:60. Лишь в заключительном игровом отрезке на паркете шла примерно равная борьба, что уже не могло повлиять на исход матча. В итоге ЦСКА одержал уверенную победу — 99:86.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 28 баллов, у «Химок» 25 баллов в активе Алексея Шведа.
Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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