Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Куртинайтис: ЦСКА сохраняет дух победителя, несмотря на смену состава

Куртинайтис: ЦСКА сохраняет дух победителя, несмотря на смену состава
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал результат матча с ЦСКА. Вчера, 17 октября, ЦСКА победил «Химки» со счётом 99:86 в домашней игре третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

«У нас не было в игре усилий, которые наша команда прикладывала в этом сезоне. Очень плохо начали матч. Если дать ЦСКА преимущество в 10 очков, то просто не достанешь их потом. Они солидно сохраняли отрыв, они чемпионы Евролиги. Игроки меняются, но дух победителя остаётся в этой команде.

ЦСКА провёл отличный матч. Они сейчас больше фокусируются на Евролиге, а не на матчах Единой лиги ВТБ. У них очень высокий уровень игроков, и мы проиграли все наши микросражения: Майк Джеймс против Дайриса Бертанса, Уилл Клайберн против Яниса Тиммы. Это предопределило исход матча, мы были не так хороши в защите», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

Итудис объяснил причину неудачных отрезков в исполнении ЦСКА в матче с «Химками»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019