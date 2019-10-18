Куртинайтис: ЦСКА сохраняет дух победителя, несмотря на смену состава

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал результат матча с ЦСКА. Вчера, 17 октября, ЦСКА победил «Химки» со счётом 99:86 в домашней игре третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.



«У нас не было в игре усилий, которые наша команда прикладывала в этом сезоне. Очень плохо начали матч. Если дать ЦСКА преимущество в 10 очков, то просто не достанешь их потом. Они солидно сохраняли отрыв, они чемпионы Евролиги. Игроки меняются, но дух победителя остаётся в этой команде.



ЦСКА провёл отличный матч. Они сейчас больше фокусируются на Евролиге, а не на матчах Единой лиги ВТБ. У них очень высокий уровень игроков, и мы проиграли все наши микросражения: Майк Джеймс против Дайриса Бертанса, Уилл Клайберн против Яниса Тиммы. Это предопределило исход матча, мы были не так хороши в защите», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

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