Куртинайтис: «Химки» не делают трагедии из поражения от ЦСКА

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал моральное состояние своей команды после проигрыша в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (86:99).

«Мы будем работать, мы знаем свои проблемы. Я не делаю трагедии из этого поражения. Мы проиграли чемпиону Евролиги на выезде. Мы знаем свои проблемы и будем работать над их решением. У меня нет особых замечаний к своей команде.

Оба травмированных разыгрывающих Крис Крамер и Стефан Йович мне нужны не столько как разыгрывающие, а больше как защитники. Чтобы мы могли защищаться против таких игроков, как Майк Джеймс из ЦСКА, которые быстры в проходах. Только за первую четверть Джеймс забил нам 18 очков. Мы не могли ничего сделать с ним. К тому же ЦСКА сегодня так бил «трюльники», что вообще убил нас в четвертой четверти", — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».