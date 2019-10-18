Нападающий ЦСКА Курбанов: хорошо, что у нас есть такой мотор, как Джеймс

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу своей команды над «Химками» со счётом 99:86 в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. В составе «армейцев» самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 28 очков.

«Хорошо, когда в команде есть такой мотор, как Джеймс. Это классно! Помимо точных бросков он ещё даёт энергию и в защите, что очень важно. Активность Джеймса дала нам уверенность в нападении.

Я доволен нашей игрой, мы сыграли ровно, без перепадов. На протяжении всего матча мы держали игру под контролем. Энергию, которую мы дали с первых минут, мы сохранили на протяжении всей встречи. Мы неплохо атаковали с периметра, находили выгодные моменты для бросков. И совершенно не жаль, что не набрали 100 очков. Если бы мы победили «Химки» со счётом 10:0, мы тоже были бы довольны", — приводит слова Курбанова «Р-Спорт».