Результаты предсезонных матчей НБА за 17 октября 2019 года

В ночь с 17 на 18 октября мск состоялось пять матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.
«Милуоки Бакс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), на счету которого 26 очков, 14 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 118:96 в пользу «Бакс».
«Даллас Маверикс» на нейтральной площадке победил «Лос-Анджелес Клипперс». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 13 очков, собрал 3 подбора и отдал 2 передачи. Итоговый счёт — 102:87 в пользу «Далласа».
НБА. Предсезонные матчи
«Орландо» — «Майами» — 98:107 (26:27, 23:23, 26:33, 23:24)
«Милуоки» — «Миннесота» — 118:96 (23:22, 33:20, 33:31, 29:23)
«Чикаго» — «Атланта» — 111:93 (24:20, 27:22, 28:22, 32:29)
«Денвер» — «Портленд» — 110:104 (28:32, 32:23, 27:29, 23:20)
«Клипперс» — «Даллас» — 87:102 (13:32, 22:23, 24:21, 28:26).
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