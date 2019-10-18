Результаты предсезонных матчей НБА за 17 октября 2019 года

В ночь с 17 на 18 октября мск состоялось пять матчей в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), на счету которого 26 очков, 14 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 118:96 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» на нейтральной площадке победил «Лос-Анджелес Клипперс». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 13 очков, собрал 3 подбора и отдал 2 передачи. Итоговый счёт — 102:87 в пользу «Далласа».

НБА. Предсезонные матчи

«Орландо» — «Майами» — 98:107 (26:27, 23:23, 26:33, 23:24)

«Милуоки» — «Миннесота» — 118:96 (23:22, 33:20, 33:31, 29:23)

«Чикаго» — «Атланта» — 111:93 (24:20, 27:22, 28:22, 32:29)

«Денвер» — «Портленд» — 110:104 (28:32, 32:23, 27:29, 23:20)

«Клипперс» — «Даллас» — 87:102 (13:32, 22:23, 24:21, 28:26).