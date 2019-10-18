Баскетболист «Лейкерс» обманул защитников, изобразив травму. Видео

В одном из предсезонных матчей НБА, в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», произошёл забавный эпизод. Центровой «Лейкерс» Джавэйл Макги, изобразил травму, дабы избавиться от опеки Дрэймонда Грина. Когда последний переключил внимание на Энтони Дэвиса, Макги вернулся на паркет и, получив передачу под кольцо, забил данк без сопротивления.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Bleacher Report в «Твиттере».

Сама встреча завершилась крупной победой «Лейкерс» — 126:93. Макги набрал в том матче 12 баллов. Напомним, что в прошлом Джавэйл выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды становился с командой чемпионом НБА. Предстоящий сезон станет для центрового вторым в составе «Лейкерс».