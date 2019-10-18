Карри уверен, что «Голден Стэйт» сумеет выйти в плей-офф

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что его команду рано списывать со счетов. Баскетболист убеждён, что «Уорриорз» сумеют пробиться в плей-офф.
«Мы выйдем в плей-офф и сыграем в полную силу тем составом, который у нас есть. Клэй Томпсон вернётся в строй, и, кроме этого, у нас есть чемпионское наследие, которому мы и будем следовать. В целом мы будем командой, которую вы не захотите списывать со счетов», — приводит слова защитника Clutch Points.
В минувшем сезоне «Уорриорз» не смогли в третий раз кряду завоевать титул чемпионов. В финальной серии плей-офф калифорнийцы уступили «Торонто Рэпторс». В межсезонье коллектив покинул Кевин Дюрант. Клэй Томпсон пропустит большую часть регулярного чемпионата из-за тяжёлой травмы.
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