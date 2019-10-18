«Автодор» прекратил сотрудничество с Райсом
Руководство «Автодора» и американский защитник Рейвон Райс достигли соглашения о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт саратовского клуба.
«Мы приобретали Райса в качестве комбогарда, способного играть на позиции первого номера. К сожалению, ему не удалось найти себя в команде, в первую очередь — в качестве разыгрывающего. Возможно, уровень Лиги ВТБ оказался для Райса слишком высоким. Желаем баскетболисту успехов в дальнейшей карьере», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.
В двух матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Райс проводил в среднем на паркете 12:56 минуты, набирая в них 4,5 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 0,5 передачи. «Автодор» в нынешнем сезоне не добыл ещё ни одной победы.
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