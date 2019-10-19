Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

40 очков Миротича и Хиггинса на двоих помогли «Барселоне» победить «Альбу»

40 очков Миротича и Хиггинса на двоих помогли «Барселоне» победить «Альбу»
Баскетбол / Евролига 0

В Евролиге завершились последние матчи третьего тура регулярного чемпионата. В Барселоне местная команда с одноимённым названием принимала «Альбу». Первая четверть для каталонцев прошла неудачно — 19:25. Но уже в следующей десятиминутке «Барса» не только отыгралась, но и ушла на большой перерыв в статусе лидера — 46:44.

Во второй половине матча хозяева тотально доминировали на паркете и в итоге оформили победу с разгромным счётом — 103:84. Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 22 очка, ещё 18 баллов в активе Николы Миротича.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
18 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
103 : 84
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Хиггинс - 22, Миротич - 18, Томич - 15, Шмитс - 8, Ориола - 8, Абринес - 8, Курич - 8, Дэвис - 7, Клавер - 7, Ханга - 2, Делейни, Больмаро
Альба: Гедрайтис - 17, Сива - 12, Кавано - 11, Гиффей - 10, Шнайдер - 8, Нноко - 8, Огбе - 6, Сикма - 6, Делов - 3, Маттиссек - 3, Mason, Херманнссон

В ещё одном матче дня «Анадолу Эфес» в гостях обыграл «Валенсию» — 83:78. Лучшим у стамбульцев стал Крунослав Симон, набравший 19 очков. У «Валенсии» 22 балла на счету Бояна Дубльевича.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
18 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
78 : 83
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Валенсия: Дублевич - 22, ван Россом - 14, Мотум - 11, Абальде - 7, Колом - 6, Ндур - 6, Лабери - 4, Сан Эметерио - 4, Маринкович - 2, Лойд - 2, Тоби, Доорненкамп
Анадолу Эфес: Симон - 19, Мичич - 15, Питерс - 15, Ларкин - 13, Dunston - 10, Beaubois - 9, Пляйсс - 2, Singleton, Сайбир, Балбай, Шанлы, Андерсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019