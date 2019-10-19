40 очков Миротича и Хиггинса на двоих помогли «Барселоне» победить «Альбу»

В Евролиге завершились последние матчи третьего тура регулярного чемпионата. В Барселоне местная команда с одноимённым названием принимала «Альбу». Первая четверть для каталонцев прошла неудачно — 19:25. Но уже в следующей десятиминутке «Барса» не только отыгралась, но и ушла на большой перерыв в статусе лидера — 46:44.

Во второй половине матча хозяева тотально доминировали на паркете и в итоге оформили победу с разгромным счётом — 103:84. Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 22 очка, ещё 18 баллов в активе Николы Миротича.

В ещё одном матче дня «Анадолу Эфес» в гостях обыграл «Валенсию» — 83:78. Лучшим у стамбульцев стал Крунослав Симон, набравший 19 очков. У «Валенсии» 22 балла на счету Бояна Дубльевича.