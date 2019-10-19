«Бруклин» дома уступил «Торонто», «Филадельфия» проиграла «Вашингтону»

18 октября в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации состоялось пять матчей.



«Филадельфия Сиксерс» дома уступил «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джордж Макрэй, на счету которого 17 очков, 1 подбор и 1 передача. Дабл-дабл на свой счёт записал Томас Брайант — 15 очков и 10 подборов.



«Бруклин Нетс» на выезде уступил «Торонто Рэпторс». Серж Ибака в составе победителей оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов. В составе гостей 19 очками отметился Кайри Ирвинг.

В заключительном матче игрового дня встретятся «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

НБА. Предсезонные матчи



«Филадельфия» — «Вашингтон» — 93:112 (29:27, 15:27, 21:40, 28:18)

«Бруклин» — «Торонто» — 107:123 (28:28, 25:46, 31:27, 23:22)

«Майами» — «Хьюстон» — 133:144 (35:38, 35:35, 25:38, 38:33)

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 116:117 (28:34, 29:28, 26:26, 33:29)

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 104:91 (31:20, 15:20, 25:23, 33:28).