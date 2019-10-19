Ирвинг — о конфликте НБА с Китаем: мы в «Нетс» решили просто играть в баскетбол

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал об отношении к конфликту НБА с Китаем. Игрок также отметил, что не знает, кто сообщил подробности встречи баскетболистов с комиссионером лиги Адамом Сильвером, которая прошла во время азиатского турне «Бруклина» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Не знаю, от кого исходят детали и на кого нельзя положиться, чтобы оставить подробности такого разговора в тайне. Особенно если это связано с брендом НБА и влияет на баскетболистов.
Внутренний покой, свобода, равенство и мир во всём мире — вот что меня волнует. Если эти вещи затронуты, я бы высказался о них. Но не стал выносить это на всеобщее обсуждение, а оставил бы в той комнате.
Мы в команде поговорили о той проблеме, решили двигаться дальше и просто играть в баскетбол", — приводит слова Ирвинга ESPN.
Напомним, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
- 19 октября 2019
-
11:39
-
10:28
-
10:21
-
08:39
-
06:29
-
00:34
- 18 октября 2019
-
23:40
-
22:26
-
21:51
-
20:44
-
19:59
-
18:59
-
17:42
-
16:05
-
14:41
-
12:57
-
11:30
-
10:13
-
09:00
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
08:05
-
06:41
-
01:17
-
00:22
- 17 октября 2019
-
23:17
-
23:10
-
22:49
-
22:07
-
21:47
-
19:58
-
18:28
-
18:22
-
17:54