Ирвинг — о конфликте НБА с Китаем: мы в «Нетс» решили просто играть в баскетбол

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал об отношении к конфликту НБА с Китаем. Игрок также отметил, что не знает, кто сообщил подробности встречи баскетболистов с комиссионером лиги Адамом Сильвером, которая прошла во время азиатского турне «Бруклина» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не знаю, от кого исходят детали и на кого нельзя положиться, чтобы оставить подробности такого разговора в тайне. Особенно если это связано с брендом НБА и влияет на баскетболистов.

Внутренний покой, свобода, равенство и мир во всём мире — вот что меня волнует. Если эти вещи затронуты, я бы высказался о них. Но не стал выносить это на всеобщее обсуждение, а оставил бы в той комнате.



Мы в команде поговорили о той проблеме, решили двигаться дальше и просто играть в баскетбол", — приводит слова Ирвинга ESPN.

Напомним, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».