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Шутивший над экомячом Головин забросил им 5 трёхочковых подряд

Шутивший над экомячом Головин забросил им 5 трёхочковых подряд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Единая лига ВТБ подарила новый экомяч плеймейкеру «Востока-65» Дмитрию Головину, который ранее шутил над качествами мяча.

«Нахождение экомяча в багажнике уменьшает расход топлива. Если Хардену дать экомяч, он перестанет кидать «двухи», — шутил Головин над словами о том, что новый мяч турнира улучшил процент трёхочковых бросков.

Игроку решили подарить новый мяч, чтобы он испытал его в деле.

«Сомневавшийся в экомяче Дмитрий Головин получил его в подарок на тест-драйв. И попал 5 из 5! Мяч работает!» — написала пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Видео доступно на странице VTB United League в «Твиттере».

«Это лучшее, что случалось с российским баскетболом», — заявил Головин.

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