«Енисей» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты красноярского «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ принимали саратовский «Автодор». Встреча прошла на «Арене-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18).



Самым результативным в составе красноярцев стал Томислав Зубчич, набравший 15 очков. Ещё 14 балов на свой счёт записал Дариус Моррис. Третьим по результативности в красноярской команде стал Илья Попов (12).

У «Автодора» 21 очко на свой счёт записал Маркел Старкс. Орландо Джонсон (16) стал вторым по результативности. 15 очков в активе Никиты Михайловского.



Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат



«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18).