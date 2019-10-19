«Енисей» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ принимали саратовский «Автодор». Встреча прошла на «Арене-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18).
Самым результативным в составе красноярцев стал Томислав Зубчич, набравший 15 очков. Ещё 14 балов на свой счёт записал Дариус Моррис. Третьим по результативности в красноярской команде стал Илья Попов (12).
У «Автодора» 21 очко на свой счёт записал Маркел Старкс. Орландо Джонсон (16) стал вторым по результативности. 15 очков в активе Никиты Михайловского.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18).
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