Де Коло — MVP третьего тура Евролиги

Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло стал самым ценным игроком третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. В матче с «Басконией» француз набрал рекордные 39 очков, а кроме того, собрал три подбора, совершил три передачи и один перехват. Также де Коло заставил соперников сфолить на себе 9 раз. Рейтинг его эффективности составил «44» — это лучший результат в Евролиге с 2015 года, сообщает официальный сайт турнира. Усилия Нандо помогли его команде одержать победу — 87:80.

Лучшие моменты с участием де Коло в матче «Фенербахче» — «Баскония» можно увидеть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Отметим, что победа над «Басконией» стала для стамбульской команды лишь первой в нынешнем сезоне Евролиги.