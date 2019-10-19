В Китае заявили, что одного из руководителей НБА ждёт возмездие

Скандал между руководством НБА и правительством Китая продолжает разгораться. Так, в эфире одного из государственных каналов КНР заявили, что комиссара лиги Адама Сильвера ждёт возмездие, сообщает South China Morning Report.
Так в Китае отреагировали на слова Сильвера, который заявил, что правительство страны потребовало увольнения генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, из-за твита которого и разгорелся скандал между лигой и Поднебесной. В частности, Сильвер сообщил, что он ответил отказом на требования КНР. В МИД Китая опровергли эту информацию и обвинили американского функционера во лжи.
Напомним, Дэрил Мори в социальной сети поддержал антиправительственные протесты в Гонконге. Менеджер вскоре удалил сообщение, но это не остановило реакцию Китая и дальнейший большой скандал.
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