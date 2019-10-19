Итудис: ЦСКА необходимо осознать, что Единая лига ВТБ — сильное соревнование

Завтра, 20 октября, ЦСКА проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником «армейцев» станет «Зелена Гура». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник москвичей Димитрис Итудис, подчеркнувший, что игрокам необходимо осознать, что лига ВТБ является конкурентным турниром.

«У «Зелены Гуры» новая команда, новый тренер, новая философия. Соперники показывают атлетичный и агрессивный баскетбол. Необходимо осознать, что Лига ВТБ — сильное и конкурентное соревнование, игры проходят на высоком уровне интенсивности. Именно такой у нас подход к следующему матчу», — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел уже два поражения.