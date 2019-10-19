Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Итудис: ЦСКА необходимо осознать, что Единая лига ВТБ — сильное соревнование

Итудис: ЦСКА необходимо осознать, что Единая лига ВТБ — сильное соревнование
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Завтра, 20 октября, ЦСКА проведёт очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником «армейцев» станет «Зелена Гура». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник москвичей Димитрис Итудис, подчеркнувший, что игрокам необходимо осознать, что лига ВТБ является конкурентным турниром.

«У «Зелены Гуры» новая команда, новый тренер, новая философия. Соперники показывают атлетичный и агрессивный баскетбол. Необходимо осознать, что Лига ВТБ — сильное и конкурентное соревнование, игры проходят на высоком уровне интенсивности. Именно такой у нас подход к следующему матчу», — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел уже два поражения.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019