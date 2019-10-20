«Юта Джаз» и тренер Снайдер договорились о новом долгосрочном контракте
Руководство «Юты Джаз» пришло к соглашению о подписании нового контракта с главным тренером команды Куином Снайдером, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. У специалиста ещё оставалось два года по действующему контракту, но стороны решили закрепить отношения новой договорённостью, рассчитанной на несколько лет.
Снайдер, некогда входивший в тренерский штаб ЦСКА, возглавляет команду из Солт-Лейк-Сити с 2014 года. За пять сезонов он сумел вывести «Юту» в плей-офф три раза. В минувшем чемпионате команда под руководством Куина покинула плей-офф после первого раунда.
В регулярных чемпионатах НБА Снайдер во главе коллектива провёл 410 матчей, победив в 227 из них, что составляет 55,4 % от всех встреч.
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