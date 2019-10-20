Руководство «Майами Хит» отстранит Уэйтерса от первого матча сезона
Руководство «Майами Хит» приняло решение отстранить от стартового матча сезона в НБА защитника Диона Уэйтерса, сообщает Yahoo Sports. Это связано с «вредом, который тот наносит коллективу». В заявлении «Хит» говорится, что на протяжении последней недели в команде произошло несколько неприемлемых инцидентов с участием Диона. Последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов клуба, стало непрофессиональное поведение баскетболиста на скамейке запасных во время недавнего предсезонного матча.
Отстранение от одной игры будет стоить Уэйтерсу почти $ 83 500. Первый матч сезона команда из Флориды проведёт с «Мемфис Гриззлиз». Предстоящий год станет четвёртым для атакующего защитника в стане «Майами Хит».
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